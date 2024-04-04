Стало известно, как выход на Евро-2024 повлиял на место Украины в рейтинге ФИФА

Сборная Украины поднялась на две позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам марта нынешнего года. Наша команда в плей-офф отборочного турнира к Евро-2024 обыграла Боснию и Исландию, благодаря чему улучшила свое положение в таблице.

Об этом говорится на официальном сайте ФИФА, которая представила 4 апреля обновленный рейтинг национальных команд. Украинцы переместились с 24-й на 22-ю строчку, опередив Южную Корею и Австралию. В активе "сине-желтых" теперь 1568.86 очков.

Также изменили свои позиции и соперники сборной Украины в финальной части чемпионата Европы – Бельгия и Румыния. "Красные дьяволы" поднялись с четвертого на третье место, а наши соседи напротив опустились на одну строчку и теперь занимают 46-ю позицию.

Еще один участник квартета Е на Евро – команда Словакии – осталась на 48-м месте. Лидировать в рейтинге продолжает Аргентина, которая на 18 очков опережает Францию.

Ранее букмекеры оценили шансы украинской команды на победу в группе чемпионата Европы в Германии и выход в стадию плей-офф.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер OCB Scores сделал прогноз на итоги Евро-2024 и выступление сборной Украины на турнире.

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