Стало известно, как отблагодарила Одесса двух олимпийских чемпионок по фехтованию за 'золото' Парижа-2024

Олимпийским чемпионкам по фехтованию Елене Кравацкой и Алине Комащук подарили однокомнатные квартиры в Одессе, сообщает у себя в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Кравацкая и Комащук вместе с Ольгой Харлан и Юлией Бакастовой завоевали "золото" Парижа-2024 в командной шпаге.

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"Дома в Одессе приобретены не за бюджетные средства. Помог купить жилье для спортсменок бизнесмен, ранее купивший квартиру для семьи погибшего фельдшера", – написал Кипер, выложив совместные фотографии со спортсменками.

Как сообщал OBOZ.UA, Бакастова заявила, что не будет бойкотировать поединки против российских спортсменов на международных турнирах. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в командном турнире саблисток отметила, что представители страны-агрессора не должны стоять на пути наших соотечественников к главной их цели – достойно представлять сине-желтый флаг.

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