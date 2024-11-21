Стало известно, где смотреть сборную Украины в отборе Евробаскета-2025: назван транслятор матчей

Мужская сборная Украины по баскетболу проведет матчи второго игрового окна квалификации чемпионата Европы-2025 в Риге против сборной Израиля.

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Свой номинально домашний матч украинская сборная сыграет 23 ноября в 18.00 на площадке Арена Рига в Латвии. Билет на игру уже можно приобрести по этой ссылке – всех желающих поддержать нашу команду в ответственной игре, приглашаем на матч в Риге. Израильская сборная свой домашний матч против Украины также сыграет в Риге 25 ноября в 20:00.

Украинские фаны смогут увидеть обе игры в прямом эфире: игры национальной сборной Украины транслировать телеканал XSPORT и Youtube XSPORT.

Отметим, что игроки сборной Украины активно готовятся в Риге к ближайшим матчам.

Напомним, в отборе на Евробаскет-2025 наша сборная стартовала с двух поражений и занимает последнее место в группе.

Согласно формату три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд. В группах, в состав которых будут входить страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

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