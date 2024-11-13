Украина – Израиль: купить билеты на матч отбора Евробаскета-2025

В конце ноября мужская сборная Украины по баскетболу сыграет матчи второго окна квалификации чемпионата Европы-2025. Наша команда дважды сыграет против сборной Израиля.

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Свой номинально домашний матч украинская сборная сыграет 23 ноября в 18.00 на площадке Арена Рига в Латвии. Билет на игру уже можно приобрести по этой ссылке – всех желающих поддержать нашу команду в ответственной игре, приглашаем на матч в Риге.

Украинская сборная проводит свои номинально домашний матч в Риге из-за российского вторжения, международные матчи израильских команд не проводятся в Израиле с того момента, как 7 октября 2023 года страну атаковали из сектора Газа. Таким образом, израильская сборная свой домашний матч против Украины также сыграет в Риге 25 ноября в 20:00.

В двух стартовых встречах квалификации, напомним, сборная Украины уступила Словению (73:87) и Португалию (77:79).

Согласно формату три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд. В группах, в состав которых будут входить страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

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