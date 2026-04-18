Стало известно, что хотят сделать с футболистом сборной Украины, которого выгоняют в Испании

"Сельта" рассматривает возможность подписания украинского полузащитника Георгия Судакова на фоне его проблем в "Бенфике". Лиссабонский клуб включил футболиста сборной Украины в список футболистов, доступных для трансфера., пишет Elgol Digital.

После вылета из еврокубков клуб из Виго начал подготовку к следующему сезону и анализ вариантов усиления. Спортивный директор Марко Гарсес проинформировал главного тренера Клаудио Хиральдеса о доступных на рынке футболистах лиссабонского клуба.

В список входят несколько игроков (включая Бруму, Ману Силву, Сидни Лопеша Кабрала, Франьо Ивановича) и Георгий Судаков. Клуб из Португалии готов рассматривать предложения по этим футболистам.

Судаков рассматривается как один из приоритетных вариантов. Украинскому полузащитнику 23 года, он ориентирован на атаку и соответствует требованиям динамичного футбола, который ставит тренерский штаб. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

"Сельта" занимает шестое место в чемпионате Испании и сохраняет шансы на выход в Лигу Европы. Руководство клуба ищет варианты усиления с учетом ограниченных финансовых возможностей и необходимости расширения состава.

Как сообщал OBOZ.UA, "Бенфика" хочет избавиться от Судакова, чтобы стабилизировать финансовое положение и изменить состав.

Напомним, что Судаков присоединился к португальской команде в последний день августа 2025 года. Переход был оформлен как аренда до конца сезона 2025/26 с обязательным выкупом, общая сумма сделки составляет 27 млн евро плюс бонусы до 5 млн.

