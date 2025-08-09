Стали известны подробности скандала со сборной Украины, которую из-за желто-синего цвета не пустили на открытие Всемирных игр. Видео

Открытие Всемирных игр в Чэнду едва не обернулось дипломатическим скандалом для сборной Украины. Украинские спортсмены пришли на церемонию в парадной форме с жёлто-синими жакетами, однако на входе охрана неожиданно запретила их надевать.

Журналист Андрей Ковальский, который был с делегацией в Китае, рассказал, что первой пострадала прапороносец команды Анастасия Михайленко – у неё изъяли жакет прямо перед парадом.

Спор с организаторами длился почти два часа. Формально запрета не было, но под видом "рекомендации" украинцев убеждали отказаться от национальных цветов, якобы опасаясь провокаций и того, что жакетами будут размахивать как флагами.

Лишь после вмешательства главы Спортивного комитета Украины Ильи Шевляка и обращения в международную организацию IWGA, выяснилось, что ограничений нет, и команда смогла выйти на стадион в полном составе и в своей форме.

"Мы выиграли эту битву, потому что в противном случае мы могли бы без своих цветов быть на параде. Но мы сделали. Это была такая маленькая победа, но чрезвычайно важная", – заявил Ковальский.

При этом сама церемония, по словам очевидцев, была яркой и грандиозной, хотя многие спортсмены вздрагивали во время салюта, вспоминая звуки взрывов на родине.

В Чэнду также присутствуют "нейтральные" атлеты из России и Беларуси, однако, как надеются в сборной Украины, они останутся незаметными на фоне настоящих участников соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, первую медаль для Украины на Всемирных играх-2025 добыла знаменитая украинская каратистка Анжелика Терлюга.

33-летняя соотечественница в весовой категории до 55 кг в полуфинале драматично победила представительницу Китая Юй Чунь Вей, а затем уступила немке Майе Битш.

