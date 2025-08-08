Украинка Терлюга вышла в финал Всемирных игр, совершив камбэк после протеста на нарушение соперницы

Знаменитая украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла в финал Всемирных игр 2025 года, которые в эти дни проходят в Китае. Наша соотечественника в весовой категории до 55 килограмм одолела представительницу Китая Юй Чунь Вей, причем сделала это в невероятно драматичной борьбе.

33-летнее одесситке, которая вернулась в большой спорт после рождения дочери, сначала засчитали поражение со счетом 1:9, рассказали OBOZ.UA в "Спортивном комитете Украины" с места событий. Однако Терлюга и ее команда увидели нарушение правил со стороны соперницы и подали протест на техническое действие китаянки за пределами площадки.

После пересмотра момента на видеоповторе судьи приняли протест украинской стороны и постановили возобновить бой с того момента, когда Чунь Вей допустила ошибку. Анжелика сполна воспользовалась своим шансом и выиграла дуэли 4:3.

Теперь в 14:30 по киевскому времени наша каратистка будет защищать титул действующей чемпионки Всемирных игр. В финальном бою ее соперницей стала четырехкратная чемпионка Европы Мия Битш.

