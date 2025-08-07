Скандал дня. Сборную Украины не пускали на церемонию открытия Всемирных игр из-за желто-синей формы, напоминающей национальный флаг

На Всемирных играх (международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр) украинскую делегацию отказались пускать на стадион во время церемонии открытия из-за формы, цвета которой напоминали национальный флаг Украины. Всемирные игры 2025 года (World Games 2025), также известные как "Чэнду 2025", стартовали в городе Чэнду, Китай, с 7 августа и продлятся 10 дней.

По словам президента Спортивного комитета Украины Ильи Шевляка, представители организаторов объяснили, что желто-синие жакеты украинских спортсменок слишком похожи на государственный флаг, и потому сборная якобы не может принять участие в параде открытия, если не снимет верхнюю часть формы.

Украинской делегации прямо указали: чтобы выйти на стадион, нужно снять жакеты. Однако украинская сторона расценила это как нарушение норм — ведь форма каждой национальной команды традиционно разрабатывается с элементами государственной символики.

"Для нас принципиально важно, чтобы команда выступала именно в той форме, которая была утверждена заранее. Эти жакеты действительно визуально напоминают наш флаг – наполовину синие, наполовину жёлтые. Но это не может быть поводом для запрета на участие в параде", — заявил Шевляк в эфире телеканала "Перший".

Украинская сторона заняла общую позицию и предупредила, что если решение не будет пересмотрено, сборная не выйдет на стадион вообще, за исключением двух знаменосцев.

После этого ситуация была урегулирована. По официальной версии, инцидент не имел политической подоплёки — вину переложили на отдельных работников службы безопасности, которые якобы неверно истолковали правила.

Флаг Украины несли Андрей Заплитный, чемпион Европейских игр 2023 по карате и Анастасия Михайленко, чемпионка Всемирных игр 2022 по таиландскому боксу (муай-тай).

В 2025 году сборную Украины представляют 99 спортсменов в 19 видах спорта. Больше всего участников — в спортивной акробатике, пауэрлифтинге и плавании в ластах (по 13 представителей в каждом из видов).

