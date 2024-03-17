Стадион в Лондоне освистал тренера 'Челси' за то, что тот сделал с Мудриком в Кубке Англии. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик был поддержан болельщиками во время четвертьфинала Кубка Англии против "Лестера". Заполненный стадион "Стэмфорд Бридж" в Лондоне устроил обструкцию главному тренеру "синих" Маурисио Почеттино за то, что тот 23-летнего футболиста сборной Украины.

На 78-й минуте при счете 2:2 52-летний аргентинец решил снять Михаила с игры, выпустив вместо него 20-летнего английского хавбека с нигерийскими корнями Карни Чуквуемека. В тот момент, когда украинец уходил с поля трибуны разразились громким свистом.

Затем фанаты начали скандировать "Почеттино не знает, что делает".

Стоит отметить, что эта замена в итоге сыграла. Чуквуемека на 92-й минуте забил гол и вывел "Челси" в полуфинал. На 98-й минуте Мадуеке установил окончательный результат 4:2.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта Мудрик отличился шестым забитым мячом в нынешнем сезоне. Наш соотечественник записал на свой счет результативное действие в матче 28-го тура английской Премьер-лиги, закрепив преимущество лондонского "Челси" в домашнем противостоянии с гостями из Ньюкасла.

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