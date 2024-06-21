Стадион в Дюссельдорфе устроил перекличку с игроками сборной Украины после победы над Словакией. Видео

Сборная Украины добыла свою первую победу на чемпионате Европы по футболу 2024 года в Германии. "Сине-желтые" после фиаско в игре с Румынией (0:3) сумели выгрызть три очка в поединке против Словакии, пропустив первыми уже на 17-й минуте встречи в Дюссельдорфе.

Видео дня

Победу "сине-желтым" принесли точные удары киевского динамовца Николая Шапаренко и форварда бельгийского "Генка" Романа Яремчука. Причем именно представитель столичного клуба ассистировал нападающему, благодаря чему был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА.

После финального свистка игроки "сине-желтых" собрались возле одной из трибун, где находилась основная масса украинских болельщиков. Уже традиционно футболисты вместе с фанатами устроили патриотическую перекличку, громко скандируя название нашей страны и аплодируя друг другу.

Вашему вниманию видео яркого перфоманса после поединка Украина и Словакии.

Отметим, что статистические порталы признали лучшим игроком матча Александра Зинченко. Свою следующую встречу украинцы проведут в среду, 26 июня. Соперниками подопечных Сергея Реброва станет фаворит квартета Бельгия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, какие шансы у сборной Украины по футболу выйти в плей-офф чемпионата Европы с третьего места.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!