Стадион в Австралии устроил овации Свитолиной. Теннисистка написала на камере 'Love Ukraine'. Видео

Элина Свитолина (№27 WTA), вторая ракетка Украины, собрала овации стадиона в Мельбурне после волевой победы в третьем круге Australian Open. 30-летняя одесситка обыграла четвертую ракетку мира, итальянку Ясмине Паолини – 2:6, 6:4, 6:0.

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После успеха в тяжелом матче наша теннисистка подошла к телевизионной камере и оставила послание всему миру, написав на стекле: "Love Ukraine" (Люблю Украину). Этот жест вызвал бурные аплодисменты зрителей на Margaret Court Arena.

В интервью Свитолина подчеркнула, что ей приятно ощущать поддержку украинцев на трибунах:"Мой народ борется каждый день, и этот победный дух, который украинцы демонстрируют, я тоже стараюсь демонстрировать".

Для Свитолиной это была 51-я игра против соперницы из топ-5, и она принесла ей 21-ю победу. На турнирах "Большого шлема" это второй подобный успех – ранее она побеждала Игу Швёнтек на Wimbledon-2023.

Украинка в пятый раз вышла в 1/8 финала Australian Open. В следующем матче она встретится с Вероникой Кудерметовой.

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