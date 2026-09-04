США не пустили сборную России на чемпионат мира

Сборная России по паравелоспорту на шоссе не выступит на чемпионате мира, который с 4 по 7 сентября пройдет в американском Хантсвилле. Представителей страны-агрессорки не пустили на престижный турнир, не выдав им визы для въезда в Соединенные Штаты.

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На это в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС пожаловался старший тренер сборной России Екатерина Мухортова. По ее словам, сейчас спортсменам из РФ очень рудно получить разрешение на выезд во многие страны мира, из-за чего они пропускают турниры.

"Визы мы не получили. Ситуация неприятная, но, к сожалению, ожидаемая в нынешних реалиях. Визовые вопросы сейчас решаются крайне сложно, особенно для сборных. Жаль, что наши паралимпийцы лишились возможности показать свои результаты на международном уровне", – сказала Мухортова.

В сентябре минувшего года Международный паралимпийский комитет (МПК) снял все санкции с россиян, вернув их в соревнования с национальной символикой. Украина заявила протест в связи с этим решением, отметив, что в РФ включают в состав своих сборных участников войны против нашей страны.

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