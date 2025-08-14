Среди самых дорогих – новичок лиги. Сколько стоят клубы УПЛ и как выглядит сборная из миллионеров

Вся Премьер-лига на середину августа стоит 401,5 миллиона евро - львиную долю ожидаемо имеют "Динамо" и "Шахтер". А задумывались ли вы, кто еще дает нам ценностную стоимость? OBOZ.UA подготовил рейтинг, который вас точно удивит.

Видео дня

"Полесье" (23.5 млн евро)

Третий по стоимости клуб Украины - набор парадоксов. С одной стороны, житомиряне стартуют камбэком против "Санта-Коломы" и переигрывают "Карпаты", довольно сильный клуб по подбору исполнителей. С другой, неожиданно уступают "Колосу". Тransfermarkt оценивает подопечных Ротаня в 23 с половиной миллиона евро, хотя стоимость с последнего матча сезона 24/25 выросла лишь на 3%. Один из конкурентов за новый евросезон - "Кривбасс" - стоит 10.5 миллионов после того, как предыдущая стоимость на 25% растворилась (из-за трансферов на выход). Житомир пополнился Филипповым, Кравченко и Гайдучиком, которые добавили ценнику цифр, а самым дорогим игроком остается Гуцуляк, который из года в год прибавляет и сейчас дошел до 3 миллионов евро.

В этом контексте уместно будет вспомнить "Александрию", бывший клуб Ротаня. Она имеет наибольшее падение стоимости среди всех украинских клубов за эти 3 месяца, аж на 38%! Процесс имеет простое объяснение: уход ключевых футболистов, которые держали значительную цифру. Теперь горожане стоят 9,6 млн евро, занимая 10-е место в УПЛ по этому показателю.

"Карпаты" (16.7 млн евро)

Львовяне - с отрывом самый дорогой клуб запада Украины. У них тоже есть определенный парадокс, яркой страницей которого стала ничья с горняками. Команда дает результат даже без травмированного Квасницы, который, к слову, самый дорогой футболист бело-зеленых, даже без игр за него выставлено 2.5 млн евро. Ближе всех расположился Альварез (1.2), Бруниньо и Крансопир (по 1.0) и Сыч (900 тысяч). Для сравнения, их прямой конкурент во Львове - "Рух" - оценивается в 9 млн евро. Соседний "Верес", например, стоит 6.3 миллиона, это 13-й показатель по лиге. В этом сезоне подопечные Лупашко собираются забрать ту еврокубковую путевку, которая выскользнула из рук. Кажется, что после триллера 3:3 с "Шахтером", Тransfermarkt повысит стоимость команды. По крайней мере, тренер указывает на большую роль характера и простых решений, которые тоже повлияют на ценник.

"Металлист 1925" (14.9 млн евро) (14.9 млн евро)

Такую стоимость для новичка УПЛ трудно представить - сразу 5 место в лиге, трое дебютантов замыкают список. Но сумасшедшая трансферная кампания харьковчан, которая началась еще до их повышения, позволила собрать мощную силу для нового сезона. Новички Калюжный и Мартынюк добавили по 2 миллиона (они самые дорогие в команде), еще 1 миллион принес Итодо. Разными цифрами приложились Антюх, Павлюк и Шабанов. С таким подбором опытных для Премьер-лиги игроков должна расти не только совокупная стоимость, но и качество результата. Это клуб с наибольшим плюсом в стоимости, подорожание на 58%. Поспособствовали такому явлению много именитых новичков, в том числе и из "Александрии". Но вот пока схема не работает: "Металлист 1925" сидит в подвале таблицы, чаще оказываясь в офсайде, чем мяч в воротах.

Следует отметить, что переоценка футболистов у дебютантов УПЛ, умноженная на трансферную активность, дала солидный рост от Тransfermarkt почти всем. "Эпицентр" теперь дороже на 18.7%, "Кудривка" - на 41%, а "Полтава" - на 43.5%.

"ЛНЗ" (13.6 млн евро)

Черкащане - шестой клуб по стоимости в лиге. Довольно неожиданно. У них только двое футболистов-миллионников, Оба с Кузыком, оба новички сезона. В составе много легионеров, но дороже все равно украинцы: за Яшари (900 тысяч), расположились Дидык (800), Путря, Драмбаев и Муравский (по 700). Фиолетовые выложили 2 миллиона евро на трансферном рынке, это в 7 раз больше доходов, но пришло немало игроков с довольно хорошим финансовым бустом. Команда выиграла впервые с 16-го марта! И пока много исполнителей не равны успеху, ведь клуб не реализует немало моментов, даже с "Эпицентром" в прошлый уик-энд. "ЛНЗ" плывет по течению, имея 4 очка с лишь одним голом. Действительно ли футболисты Пономарева столько стоят покажет следующий матч против "Полесья".

"Колос" (11.2 млн евро)

Ковалевцев называют темной лошадкой этого чемпионата. И свои 11 миллионов они насобирали... без миллионников. В тройку самых дорогих зашли новички: Понедельник (800 тысяч) и Климчук из Кане (оба по 700); такой себе украинский тренд. Это один из немногих клубов УПЛ, который так сильно делает ставку на дефицитных для состава легионеров, из 6 человек так или иначе заиграны все. В начале сезона от них получили по зубам 2 мощных клуба прошлого сезона - "Кривбасс" и "Полесье" - что добавляет репутационных баллов "Колосу". Трансферное окно еще открыто, поэтому стоимости могут измениться за счет и дополнительных людей.

А сколько стоят наши гранды?

На начало сезона самым дорогим футбольным клубом Украины является "Шахтер" - Тransfermarkt дает за горняков 165.9 миллионов евро. Они же владеют и самым дорогим игроком УПЛ: Судакова оценивают в 32 миллиона; это дороже, чем почти все клубы лиги. Об остальных расскажем чуть дальше. Бронзовый призер УПЛ никого не покупал, но получил роскошное приобретение - тренер Туран. Если ему удастся выйти в евровесну, то "Шахтер" еще немного прибавит в цене.

Чемпион Украины - второй по стоимости. "Динамо" оценивается в 91 миллион евро. И изменения ощутимы: удачный сезон позволил переоценить футболистов и теперь клуб на 10% дороже, чем 3 месяца назад. Составленный украинцами костяк позволяет киевскому клубу быть еще и самой дорогой исключительно украинизированной командой, где самым дорогим является нападающий Ванат (15 млн евро). У бело-синих очень благоприятный календарь и солидная разница мячей в начале внутреннего розыгрыша, а еще "Динамо" гарантировало себе любой этап лиги от киевлян требуют сильнейший из возможных международных турниров. Другой столичный клуб - "Оболонь" - далеко от своего дерби-конкурента, всего 6.6 млн евро.

Какая самая дорогая сборная из всех клубов УПЛ?

Неудивительно (и одновременно грустно), но 11 игроков, самых дорогих на своих позициях, исключительно представители грандов. Для сравнения, в Англии и Испании самая дорогая сборная составлена из трех клубов, в Германии и Италии - из четырех. Даже во Франции, куда недавно перешел Забарный, к десятке "ПСЖ" присоединился игрок "Монако". Украинец, кстати, уже попал в эту топ-сборную как самый дорогой центрбек Лиги 1. Топовая одиннадцатка сборных украинской Премьер-лиги по схеме 4-2-3-1 выглядит так: