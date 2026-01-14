'Спецоперация российской пропаганды': бегство украинской чемпионки Европы в РФ получило неожиданную оценку

Россия провела настоящую спецоперацию по вербовке украинской прыгуньи в воду Софьи Лыскун, которая в начале декабря присягнула на верность стране-агрессору, получив ее гражданство. В национальной сборной нашей страны решение 23-летней спортсменки вызвало настоящий шок.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр спорта Украины Матвей Бидный. По его словам, россияне быстро обработали уроженку Луганска, которая до этого никак не демонстрировала своего желания стать гражданкой РФ и выступать за ее сборную.

"Это была неожиданность. Но это типичный случай такой спецоперации со стороны российской пропаганды. И мы потом уже увидели, как в течение одного дня ей предоставили российское гражданство. Можете себе представить, чтобы так с территории Украины кто-то приехал и сразу ему выдали спортивное гражданство? Фактически она еще позавчера была совместно со сборной командой Украины – и через несколько дней она уже зачитывает текст присяги под российским триколором, выдает все эти российские пропагандистские клише. Фактически мы видим типичный прием, типичную спецоперацию для того, чтобы пошатнуть среди украинской молодежи, среди украинского спортивного сообщества веру в победу", – высказался Бидный.

Лыскун стала одной из самых успешных украинских прыгунов в воду своего поколения. Она выиграла множество юниорских турниров, включая чемпионаты Европы. В 2017 году после "бронзы" на домашнем чемпионате Европы в Киеве получила президентскую стипендию.

В 2018 году стала чемпионкой Европы в командных соревнованиях, а также взяла "золото" вместе с Олегом Колодием в смешанных прыжках. В 2019-м победила в индивидуальных прыжках с вышки в Киеве, а в 2024-м вновь стала чемпионкой Европы в синхроне вместе с Ксенией Байло.

Как сообщал OBOZ.UA, София Лыскун в интервью российским пропагандистам заявила, что в Луганске "стало лучше" после оккупации города. Также она объяснила свое решение сбежать из Украины.

