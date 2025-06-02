Спарринг-партнер Усика рассказал, как обманывал Кличко

Британский боксер Дейв Аллен (24-7-2, 10 КО), который был спарринг-партнером Александра Усик (23-0, 14 КО), признался, что пошел на обман легендарного Владимира Кличко ради попадания в его тренировочный лагерь. 33-летний супертяж при этом отметил, что украинец платил ему один из самых больших гонораров.

Видео дня

Об этом Аллен, который считается в Британии народным чемпионом из-за того, что не уклоняется от самых серьезных боев, заявил в интервью talkSport Boxing. По словам боксера, он получал полторы тысячи фунтов за неделю в лагере Кличко-младшего и многому у того научился.

"Больше всего я заработал в спаррингах с Владимиром Кличко. Я врал о своем росте, весе и о своей физической форме, чтобы попасть в этот лагерь. Я был там недолго, но он отличный мужик. У него было 10 спарринг-партнеров, он был настоящим профессионалом. Я зарабатывал 1500 фунтов стерлингов в неделю, и все получали одни и те же деньги. Он тратил почти 100 000 фунтов стерлингов на спарринг-партнеров", – сказал Аллен.

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Известно, что украинец нацелен на возвращение на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным обладателем пояса в истории. Владимир исключил проведение боя с Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко лаконично ответил на вопрос о возобновлении карьеры. Он также засветился на спаррингах с украинскими боксерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!