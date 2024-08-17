Совместное фото Шакила О'Нила и Симоны Байлз поразило сеть, собрав 40 млн просмотров

Снимок знаменитой спортивной гимнастки Симоны Байлз и легендарного баскетболиста Шакила О'Нила стал вирусным в интернете. Пользователей социальных сетей поразила огромная разница в росте между американцами.

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В кадре 216-сантиметровый Шакил, выглядит невероятно огромным рядом с 142-сантиметровой Симоной. Пикантности добавлял тот факт, что девушка была еще и на каблуках.

Фотограф запечатлел двух звезд мирового спорта еще в 2017-м на финале Супербоула (американский футбол), однако огромную популярность кадр обрел лишь недавно. За 10 дней фото собрало порядка 40 млн просмотров и около 2 тысяч комментариев.

В основном юзеры делятся своими эротическими фантазиями, представляя, как бы выглядели эти спортсмены вдвоем в интимной обстановке.

Как сообщал OBOZ.UA, Байлз стала настоящей суперзвездой Олимпийских игр-2024 в Париже. 27-летняя атлетка завоевала три "золота" (командное первенство, многоборство,опорный прыжок) и "серебро" (вольные упражнения).

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