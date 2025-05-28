"Советую тебе, клоун, не попадаться": скандал вокруг "воевавшего" экс-динамовца Алиева набирает обороты
Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев нарвался на новую волну критики со стороны ветерана войны Олега Симороза. Спортсмен решил ответить активисту после того, как тот раскрыл ложь о получении экс-игроком сборной статуса участника боевых действий, однако получил порцию горькой правды.
На своей странице в социальной сети Х, ранее известно как Twitter, Симороз резко отреагировал на слова Алиева, который в оправдание решил уйти от прямых оскорблений упоминанием инвалидности Олег. Тот снова подчеркнул, что бывший динамовец не имеет никакого отношения к 112-й бригаде ВСУ.
"Советую тебе, клоун, не попадаться мне на глаза. Надеюсь спортивные журналисты сделают выводы. Не надеюсь, но обращаю внимание Оболонского ТЦК, ваш клиент более года избегает мобилизации, думаю вы в курсе, даже спрашивать вас не буду как же "так получилось", ответ очень очевиден... Саша, ну а русская музыка на фоне в "Гелике" в спортивном костюме на Оболони, это, я так понимаю, очередной "боевой выход"? Действующим военнослужащим и ветеранам бригады противно смотреть, как этот алкаш из ДФТГ пытается примазаться к боевой части", – отметил Симороз.
Отметим, что экс-футболист попал в скандал с патрульной полицией, которая задержала его за сопротивление и алкогольное опьянение. Алиев отказался пройти тест на алкоголь, что автоматически свидетельствует о его виновности.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Алиев со словами со словами "мне все равно, что будут говорить" признался, что не умеет разговаривать на украинском языке.
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