75 % олимпийской сборной Грузии это либо россияне по происхождению/выступлениям, либо грузины, живущие и тренирующиеся в Москве. Из восьми спортсменов, которые приехали в Италию на Игры-2026, шесть имеют прямое российское происхождение или спортивное прошлое в России:

Анастасия Метелкина Родилась в России, гражданка РФ в прошлом, начинала карьеру в российском фигурном катании. Сейчас выступает за Грузию в паре с Берулавой. Тренируется в России. Анастасия Губанова Родилась в России, до 2021 года выступала за сборную России. После смены спортивного гражданства представляет Грузию. Живет и тренируется в России. Диана Дэвис Родилась в США, выросла и сформировалась как спортсменка в Москве. До перехода в сборную Грузии выступала за Россию. Тренировочный процесс был и остается связан с Россией. Глеб Смолкин Родился и вырос в России, полностью прошел российскую систему подготовки, ранее выступал за РФ, затем перешел в сборную Грузии вместе с Дэвис.

Два этнических грузина, но тренируются в столице РФ

Лука Берулава Грузин по гражданству и происхождению. При этом он живет и тренируется в Москве, в российской системе фигурного катания. Ника Эгадзе Грузин, родился в Тбилиси, представляет Грузию с детства. Основная часть подготовки проходит в Москве, у российских тренеров.

В социальных сетях такую ситуацию назвали позором.

Отметим, что флаг на церемонии открытия Игр-2026 несла дочь известной путинистки и российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе – Диана Дэвис.

Диана родилась в 2003 году в США. Детство и спортивную карьеру Диана провела в России. До смены федерации Дэвис выступала за Россию в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.

