Соперница Магучих с рекордом выиграла национальный чемпионат по легкой атлетике. Видео

Австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс стала победительницей чемпионата страны в Сиднее с результатом 1,99 м. Этот показатель стал повторением ее лучшего результату в текущем сезоне.

Соревнования соперница Ярославы Магучих начала с отметки 1,89 м, которую преодолела с первой попытки. Далее в борьбе за титул остались две участницы: Олислагерс и Элеанор Паттерсон. Обе справились с высотой 1,93 м, однако следующая планка 1,96 м покорилась только Олислагерс с первой попытки.

После этого спортсменка осталась единственной в секторе и заказала 1,99 м. Эту высоту она взяла с последней попытки, повторив личный рекорд сезона.

В итоговом протоколе второе место заняла Элеанор Паттерсон с результатом 1,96 м, третье — Эмили Вилан с результатом 1,93 м.

Олислагерс выиграла чемпионат Австралии седьмой раз подряд. Ранее в сезоне она также показала результат 1,99 м на чемпионате мира в помещении, где разделила "серебро" с Юлией Левченко.

После победы Олислагерс отметила особенности покрытия и свою работу по ходу турнира: "Было здорово выступать, новое покрытие всегда требует адаптации, нужно понять ритм. Я рада результату 1,99 и хорошим попыткам на 2,02".

Также она заявила, что не концентрируется на серии титулов: "Перед стартом многие говорят о количестве побед подряд, и это легко может засесть в голове. Я просто напомнила себе, что эти титулы не определяют меня".

Спортсменка подчеркнула технические задачи на выступление: "Сегодня я хотела поработать над правильной позицией на отталкивании. Если все сделать правильно, можно прыгать очень высоко".

Олислагерс добавила, что пауза перед попытками на 2,02 м помогла ей улучшить результат: "Мне дали немного времени отдохнуть, и это позволило сделать последние попытки лучше".

По словам 29-летний прыгуньи, главный фактор прогресса связан с отношением к спорту: "Национальные титулы — это хорошо, но важно понимать, зачем ты в спорте. Если не сводить все к одной медали или одной высоте, можно продвинуться дальше, чем ожидал".

