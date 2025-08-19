Лишат пояса? СМИ раскрыли реакцию WBO на травму Усика

Всемирная боксерская организация (WBO) согласилась предоставить абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (24-0, 15 КО) отсрочку на проведение переговоров по проведению обязательной защиты пояса в бою с Джозефом Паркером (36-3, 23 КО). Наш соотечественник уведомил ассоциацию о травме, из-за чего сейчас невозможно перейти к подписанию соглашения на поединок.

Об этом информирует Sky Sports. 24 июля Усику предоставили 30 дней на то, что бы он и его команда связались с обязательным претендентом и договорились о проведении боя. В случае, если сторонам не удастся прийти к соглашению, WBO назначит торги по организации шоу, а отказ Усика от поединка будет означать лишение его титула.

Однако после победы над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) украинец пожаловался на боли в спине. Команда Александра направила специальное письмо в WBO, в котором изложила ситуацию и запросила медицинское исключение из правил. Оно было удовлетворено.

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин резко отреагировал на ультиматум WBO. Он также рассказал о переговорах по следующему бою боксера. А промоутер Александр Красюк призвал супертяжа немедленно завершить карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик вернулся в Украину после боя с Даниелем Дюбуа и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

