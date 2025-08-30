Официальное требование. WBO поставила ультиматум Усику из-за его танцев под Иво Бобула

Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала от абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) срочно предоставить новое медицинское заключение. Это случилось после того, как в сети появилось видео, где украинский чемпион пляшет на сцене вместе с певцом Иво Бобулом и играет в футбол в благотворительном матче вместе с другими украинскими звездами.

Видео дня

Подобные кадры поставили под сомнение заявления команды боксера о травме спины, из-за которой он просил отсрочить переговоры о защите титула.

Как сообщает BoxingScene, WBO направила официальное письмо юристу Усика Джону Хорневру с требованием до понедельника предоставить подробный отчет о состоянии здоровья спортсмена. В документе должно быть четко указано, способен ли боксер вести подготовку, сроки восстановления и подтверждения врачей. В противном случае организация оставляет за собой право применить санкции.

Напомним, еще в июле WBO обязала Усика начать переговоры с обязательным претендентом Джозефом Паркером, однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. В августе организация получила медицинские документы из Испании, где говорилось о необходимости полного отдыха и физиотерапии. Однако опубликованные кадры с танцами и футболом вызвали вопросы и у WBO, и у лагеря Паркера.

В письме главы комитета WBO Луиса Батисты Саласа подчеркивается, что действия Усика "выглядят противоречащими медицинским рекомендациям" и ставят под сомнение достоверность предыдущих заключений. Пока WBO ждет новые результаты обследования, Паркер уже ведет переговоры о добровольном бое с британцем Фабио Уордли.

