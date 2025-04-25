'Со времен Ивана Грозного': чемпион ОИ из РФ наехал на легенду спорта из-за Украины и 'попыток завоевать Россию'

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев набросился с нелепыми обвинениями в адрес легендарного чешского хоккейного вратаря Доминика Гашека. Бывший биатлонист раскритиковал двукратного обладателя Кубка Стэнли за поддержку Украину и антироссийскую позицию, вспомнив времена Ивана Грозного.

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Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот высказался о "попытках завоевать Россию", а также пожаловался на ненависть к стране-агрессорке со стороны цивилизованного мира.

"В Чехии собрались одни русофобы, ни для никого не секрет. Они объединились в своей ненависти к России и ко всему русскому. Со времен Ивана Грозного все эти послы начали лить грязь и лжесвидетельствовать в отношении нашему государства. Они очень плохо знают историю, им нужно иногда книжки читать, что и стоит делать не только Гашеку, но и руководству Чехии. Они либо в школе не учились, либо действительно не знают историю. Сколько было попыток завоевать Россию, но они все оказались тщетными. Там, видимо, совсем малограмотные люди, нет смысла на них обижаться", – сказал Васильев.

Интересно, что буквально на днях этот россиянин выдал штампы кремлевской пропаганды об украинском языке, назвав его "явным геноцидом" в отношении русского.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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