'Следует объективно сказать': Шовковский впервые откровенно высказался об отставке из 'Динамо'

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский назвал 2025 год одним из самых трудным в своей спортивной карьере и жизни. Легендарный вратарь отметил, что не собирается заканчивать работу, несмотря на неудачный опыт, полученный в нынешнем футбольном сезоне.

Об этом Шовковский написал на своей странице в социальной сети Facebook. 51-летний специалист, который 2 января празднует свой день рождения, подчеркнул, что подобные моменты он переживал еще во время игровой карьеры, поэтому с уверенностью пройдет непростой период.

"Я с благодарностью прощаюсь с 2025 годом! Наверное, следует объективно сказать, что он был одним из самых непростых в моей жизни... Он принес мне множество приятных мгновений, опыта и знаний... Но он также дал прекрасную возможность увидеть моменты, требующие развития, совершенствования и доработки... Любые события, происходящие в жизни человека, – это в первую очередь часть пути, и ни в коем случае не его окончание... Это я уже проходил как игрок... Теперь предстоит пройти и в новом качестве. Это огромный багаж опыта и знаний, который я непременно возьму с собой в Новый 2026 Год и буду использовать его... Я с благодарностью отпускаю 2025 Год и с надеждой уверенно иду в Новый 2026 Год!" – поделился эмоциями с болельщиками Шовковский.

Напомним, что легенда "бело-синих" привел "Динамо" к золотым медалям чемпионата Украины сезона-2024/2025. Однако тренер не сумел удержать планку и осенью его команда откровенно посыпалась как в национальном первенстве, так и в европейских клубных турнирах. После поражения от кипрской "Омонии" в Лиге конференций президент Игорь Суркис объявил об отставке наставника и назначении на его место Игоря Костюка.

