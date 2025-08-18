УЕФА проведет очередные три популярных европейских турнира – Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. По формуле предыдущего розыгрыша вновь 36 клубов будут выступать на основном этапе.

Видео дня

Остановлюсь на Лиге чемпионов-2024/2025, к ней был проявлен наибольший интерес поклонников футбола. После окончания матчей 1/8 финала этого турнира определились клубы, которые продолжили борьбу за престижный трофей. Стало известно, по сколько миллионов евро они уже заработали.

На 106 миллионов евро пополнила свой бюджет "Бавария". Далее следовали ПСЖ (104,4 млн), "Интер" (103,1 млн), "Боруссия" Дортмунд (102 млн), "Арсенал", "Реал" и "Барселона" (по 101,1 млн).

УЕФА евро не жалеет

Общий призовой фонд Лиги чемпионов-2024/2025 составил 2 млрд 467 млн евро, которые были распределены между 36 клубами. На групповом этапе каждая команда пополнила казну клуба на 18,8 млн. Затем каждая победа приносила по 1,7 млн евро за ничью – по 700 тысяч.

Донецкий "Шахтер" заработал 26 млн 470 тысяч евро, 18,6 млн дончане получили за участие в "турнире 36-ти", еще по 2,1 млн за победы над "Янг Бойз" и "Брестом", а также 700 тысяч за ничью с "Болоньей". Согласитесь, неплохие призовые за 27-е место "Шахтера" в итоговой таблице Лиги чемпионов.

"Золотой мяч"

С 1956 года "Золотой мяч" вручается лучшему игроку, выступающему в европейском клубе.

Первым обладателем трофея стал игрок "Блэкпула" англичанин Стэнли Мэтьюз. В 1957 году "Золотой мяч" был вручен испанцу Альфредо Ди Стефано ("Реал" Мадрид), в 1958-м – французу Раймону Копа ("Реал" Мадрид). В октябре 2024 года приз был вручен в Париже испанцу Родриго Эрнандесу ("Манчестер Сити").

Напомним пятёрку многократных обладателей "Золотого мяча": аргентинец Лионель Месси (8 раз), португалец Криштиан Роналду (5 раз), голландцы Йохан Кройфф, Марко ван Бастен и француз Мишель Платини (по три раза).

В разные годы 15 игроков "Барселоны" были обладателями "Золотого мяча", 12 – "Реала", 9 – "Ювентуса".

От четырех до двадцати четырех

В финале первого чемпионата Европы в 1960 году, тогда он назывался Кубок Европы, во Франции в финальном турнире участвовало четыре сборные. Столько же участников (4) было в финальном турнире Евро-1964 в Испании, Евро-1968 в Италии, Евро-1972 в Бельгии и Евро-1976 в Югославии.

Далее число участников, начиная с Евро-1980 в Италии, увеличилось до восьми. В Англии в финальном турнире Евро-1996 их было уже шестнадцать. Во Франции на Евро-2016 впервые приняли участие двадцать четыре сборных.

В финальном турнире Евро-2024, который проходил в Германии, участвовали сборные двадцати четырёх стран. Победила сборная Испания.