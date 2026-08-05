"Сколько можно мучиться?" Милевский ответил игрокам "Динамо", которые жалуются на критику

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский назвал настоящим мучением нынешнюю игру команду в новом сезоне. По словам экс-нападающего, в матчах с "Карабахом" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций подопечные Игоря Костюка должны продемонстрировать запредельную мотивацию, а не жаловаться на критику со стороны болельщиков.

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Такое мнение Милевский выразил в интервью порталу Sport.ua. Он добавил, что "Динамо" нужно решать проблемы в атаке, где откровенно бледно пока выглядит Матвей Пономаренко, а также избавляться от ошибок в обороне, которые стали причиной вылета команды из Лиги Европы.

"Я хочу наконец-то увидеть "Динамо". Нормальное "Динамо", понимающее, как хочет играть. Ибо сколько уже можно мучиться? Это ведь даже не Лига чемпионов. Еще и матч с "Левым Берегом" перенесли, о тяжелых ногах тоже говорить не придется. Атака должна показать, что она существует. Оборона тоже должна быть внимательнее. Я слышал, что кому-то не нравится критика. Извините, но это еще не критика. Потому надеюсь, что ребята сами найдут для себя мотивацию", – сказал Милевский.

Напомним, первый матч "Динамо" – "Карабах" в отборе к Лиге конференций пройдет 6 августа. Искусственный интеллект дал прогноз на результат противостояния "бело-синих" с бакинцами.

Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал катастрофой игру "Динамо" в матчах с ПАОКом в квалификации Лиги Европы.

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