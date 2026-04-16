'Сказал белорусам не лезть к нам для их же безопасности': тренер сборной Украины вспомнил контакт с 'нейтральными' и падение наших лидеров на Олимпиаде

На зимней Олимпиаде-2026 медальные надежды Украины были возложены на лыжных акробатов, ведь трое фристайлистов выигрывали или были призерами Кубка мира в течение сезона, а Дмитрий Котовский обладает одним из самых сложных прыжков современности. Также "сине-желтые" становились призерами чемпионатов мира в команде, а вот из Италии уехали без наград. И только Александр Окипнюк преодолел квалификацию. Наставник сборной Энвер Аблаев считает, что неудачное выступление украинцев связано с психологией. А вот давление извне или допуск "нейтральных" атлетов вряд ли повлиял на результат.

В разговоре с OBOZ.UA Аблаев вспомнил, как после возвращения на международные соревнования поставил на место белорусов, рассказал о появлении украинской судьи, которая обслуживала Олимпийские игры, и проанализировал безмедальное выступление наших акробатов в Милане и Кортине-2026.

– Что касается подготовки к Олимпиаде-2026, она была полностью выполнена, на 100%. У нас не было никаких проблем с экипировкой, финансированием или выездами. В принципе, спортсмены были полностью готовы к Олимпийским играм. Мы видим это по сезону, по их выступлениям, в том числе и на Кубке мира, где они одерживали победы, занимали призовые места.

И сбор накануне Олимпийских игр тоже прошел очень удачно. Они все показали свои программы и продемонстрировали их уверенно, с приземлением. Но на Олимпиаде спортсменами были допущены технические ошибки. Что на это повлияло? Я считаю, что, возможно, они были не очень уверенными в себе. Им, возможно, казалось, что они недостаточно готовы к Олимпийским играм. Может быть. Я точно не знаю.

Но мы будем еще собираться со спортсменами, разговаривать с ними. Ведь надо это все разобрать, чтобы на следующих соревнованиях таких ошибок больше не случалось. Поскольку они очень много работали и технически были готовы побеждать. Они много прыгали, много работали в зале, соревновались и показывали результаты.

А что случилось на Олимпийских играх – вот тут уже надо будет полностью разобраться. Возможно, что-то в ментальном плане или была какая-то неуверенность, мандраж. Хотя, в принципе, на Олимпиадах у всех плюс-минус одинаковые ощущения. Все волнуются, все переживают. Но у наших спортсменов в этот раз почему-то было слишком много этого всего.

А Дмитрий Котовский даже не смог попасть в финал. И это очень обидно. И все еще болит. Ну, я думаю, что мы будем вносить какие-то изменения. Но надо сначала пообщаться со спортсменами. У нас как раз сейчас будет восстановительный сбор, то мы уже спокойно все сядем и будем вместе смотреть видео с соревнований, еще раз пересматривать. И сделаем все, чтобы на следующих Олимпиадах эти ошибки больше у нас не возникали.

– Предполагаю, что сказалось на спортсменах и это давление, ведь многие заранее повесили им на шее те медали – и в командном первенстве, и на Дмитрия Котовского, который владеет самыми сложными прыжками.

– Возможно, но я не думаю, что это влияет. Дмитрий, он, в принципе, стрессоустойчивый. Он умеет собираться. И это начало чувствоваться после поражения. Он начал чувствовать это только после поражения. А до соревнований, я уверен, что это давление Димы не касалось. Он понимал, конечно, что от него ждут... И Саша также понимал, что от него ждут. Команда понимала, на что они способны, ведь на чемпионатах мира – одном, втором – у нас постоянно есть медали – "бронза", "серебро".

И они были полностью готовы показывать результаты. И что-то произошло... Надо еще разобраться в этом.

– Если бы была возможность, вы бы что-то изменили в тот день? Возможно, прыжки или их последовательность в квалификации?

– Вы знаете, все спортсмены, которые там соревновались, они выполняли прыжки в разной последовательности. Кому-то это удается, кому-то – нет. Мы же проработали последовательность прыжков на тренировках. И все было хорошо. Не было каких-то сбоев. Если бы мы увидели, что он не может с этого прыжка начинать, то, конечно, мы бы не ставили его первым, а положили бы его, например, вторым.

Поэтому, говорю, мы прорабатывали разные варианты прыжков – и так, и так. И командные отрабатывали: что надо сделать первым, смотрели, что им легче выполнять и где лучше стабильность. Поэтому, в принципе, мы не видели никаких препятствий, не видели, чтобы они не смогли это сделать.

– Ну, вы же понимаете, что после Олимпиады пришлось услышать много разных мнений и болельщиков, и разных специалистов. И звучало такое, что в квалификации надо было выбрать более легкие прыжки, выполнить их без ошибок и "поехать" в финал, а наши фристайлисты выбрали сложные, которые не приземлили...

– А кто-то сделал более сложный прыжок и попал в финал сразу. Видимо, у нас сейчас все все знают, но никто ни за что не хочет отвечать. Если вы все знаете, то берите и делайте, а сидеть на диване и рассказывать, как надо было сделать, это же легче. Поэтому мы выбрали тяжелый путь. Мы работаем. И мы даем результаты. У нас есть результаты, несмотря ни на что.

Да, это наше личное поражение. Я считаю, что в большей степени в том есть моя ошибка. Потому что я взял на себя ответственность, я готовлю спортсменов. И, в принципе, мне тоже надо сейчас пересмотреть все наши общие отношения, а также, как мы готовились, где не доработали, а где, возможно, переработали. Поэтому мне тоже нужно сейчас разбираться, обсуждать это с командой и делать все, чтобы такого больше не повторялось.

– На Олимпиаде-2026 соревновались "нейтральные" атлеты из стран-агрессорок, и, вообще, их уже допустили к международным соревнованиям во многих видах спорта. Насколько это влияет на нашу команду, в том числе и в Италии?

– Ну, вы знаете, эти последние четыре года очень много препятствий у Украины. Поэтому мы уже более-менее научились не обращать на это внимание. Мы понимаем, что сейчас уже не можем ничего сделать и не можем ничего изменить. То есть, все, что мы могли сделать и изменить в начале, мы сделали. Потому что мы ездили, посещали Международную федерацию лыжного спорта (FIS), говорили им о своем видении. И поэтому их не допустили.

Но время идет, все меняется. Политическая ситуация в мире меняется. И мы понимаем, что наша задача – побеждать их. То есть, мы должны делать все для того, чтобы просто их побеждать. И все. Это единственное, что мы сейчас можем. Если у нас будут какие-то возможности сделать больше, конечно, мы будем и это делать.

Но я не считаю, что это как-то влияет на результаты наших спортсменов. Это, пожалуй, дает больше мотивации. Мы должны их побеждать. Поэтому боремся дальше.

– Они пытаются как-то идти на контакт? Устраивают ли провокации?

– Нет, провокаций не было. Но когда допустили в белорусов, они пытались, и я им сказал: "Держите, пожалуйста, дистанцию. Мы понимаем, что вы есть. И на этом – все. Вы там делайте то, что имеете. И просто не лезьте к нам. Это для вашей же безопасности".

Я говорю, мол, я не могу тебе сейчас объяснить, что у нас происходит. Потому что ты не поймешь. Для того, чтобы ты понимал, мне надо взять тебя за ухо и повезти туда, где все это происходит. Только тогда может быть что-то по-другому. Поэтому, пожалуйста, держи дистанцию, так будет лучше для всех. И они больше к нам не подходят и ничего такого не делают.

– Лыжную акробатику на Олимпиаде-2026 судила титулованная украинская фристайлистка Ольга Полюк. Насколько для Украины важно иметь своего представителя, своего судью такого уровня?

– Конечно, для каждой страны важно, чтобы был личный судья международного уровня. Поэтому мы и прорабатывали этот момент. Сначала очень много было сделано для того, чтобы Ольга стала международным судьей в такие сжатые сроки. Как правило для этого надо больше времени. Поэтому у нас было много проработки с федерацией, с FIS, с тренерами. То есть мы объединились, мы поставили молодых судей.

Сейчас, в этом фристайле, это очень крутая вещь, потому что они совсем недавно сами закончили прыгать, они понимают технику и у них есть желание. Поскольку судьи, которые были до них, им было уже не интересно. То есть они делали очень много ошибок.

Поэтому мы, все тренеры, заметили, что эта судейская коллегия, которая сейчас есть, и Ольга Полюк в этом составе, почти практически не делает ошибок. Конечно, есть определенные погрешности, они всегда были и всегда будут, но нет такого расхождения, как раньше. И это круто. И мы, конечно, очень много работали, чтобы Ольга пришла и получили должность. Мы отправили ее учиться в школу, проходить курсы. И сейчас у нас есть идея привлечь еще одну бывшую спортсменку. И если у нас получится, возможно, еще одна девочка будет судьей.

– Анастасия Новосад?

– Да. Я с ней уже общался и предлагал еще летом прошлого года. Они как раз проходили обучение в Швейцарии. Я говорю: приезжай, мы все оплатим. Но она тогда не смогла, потому что ехала в Украину забирать дочь. А сейчас, возможно, и сможет. И чем больше у нас будет судей такого уровня и других специалистов, тем лучше для Украины. Это сто процентов. Поэтому мы и в этом направлении тоже работаем.

