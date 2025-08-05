Швейцария – Украина: анонс матча отбора к ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в среду, 6 августа, стартует в пре-квалификации к чемпионату мира 2027 года. Команда тренера Айнарса Багатскиса на первом этапе отбора к мундиалю сыграет в квартете А, где ее соперниками станут Швейцария и Словакия.

Видео дня

Своей первый матч наши соотечественники проведут в швейцарском Фрибуре на арене Site Sportif Saint-Leonard с местной сборной. Начало игры – 20:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШВЕЙЦАРИЯ – УКРАИНА

Любители баскетбола смогут поддержать украинских баскетболистов благодаря трансляции из Швейцарии. Прямой эфир будет доступен на "Киевстар ТВ", который можно найти на видеосервисе Megogo. Также игру можно посмотреть на YouTube-канале Международной федерации баскетбола (ФИБА).

ПРОГНОЗ НА ШВЕЙЦАРИЯ – УКРАИНА

Явными фаворитами поединка считаются гости. Ставки на победу украинцев в основные 40 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,21. Ничья оценивается котировкой 17,00. А показатели на успех Швейцарии достигают уровня 4,65.

СОСТАВЫ КОМАНД

Швейцария: Ноа Анабир, Ноа Баррелл, Дилан Дюкомун, Селим Фофана, Джамал Джордж, Йоан Гранворка, Ясмин Мамбо, Киллиан Мартен,Борис Мбала, Маттео Пикарелли, Энтони Полайт, Нико Рочак, Тони Рочак, Юри Солька, Лука Сороа Шаллер, Лоран Цоцолетти.

Украина: Александр Ковляр, Илья Тыртышник, Егор Сушкин, Михаил Бублик, Иссуф Санон, Александр Липовый, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Вячеслав Кравцов, Даниил Сипало.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Илиас Папатеодору, главный тренер сборной Швейцарии:

– Украина – фаворит. Нам вообще достались два сильных соперника, которые обладают высоким уровнем и хорошо играют в баскетбол. Но наша цель – побеждать. И, безусловно, квалифицироваться в следующий раунд отборочного турнира.

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Играть за национальную сборную, в частности за сборную Украины, это должно быть как ходить в церковь – надо снимать шляпу, когда заходишь и буди благодарным за все, что ты имеешь. Вот что, по-моему, должна означать игра за сборную. Опять я должен сказать, о том, что я снимаю шляпу перед игроками, которые сейчас в команде. Они бьются и отдаются за национальную команду.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Швейцария уже начала свои выступления в отборе к ЧМ. Команда Папатеодору проиграла в Братиславе Словакии 60:73. Две лучшие сборные выйдут в основную сетку квалификации.

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