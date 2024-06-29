Швейцария – Италия: все подробности матча 1/8 финала Евро-2024

Действующий чемпион Европы сборная Италии в субботу, 29 июня, открывает стадию плей-офф первенства континента 2024 года, который в эти дни проходит в Германии. "Скуадра адзурра" в матче 1/8 финала сразится с командой Швейцарии, которая стала второй в группе с хозяевами турнира, Венгрией и Шотландией.

Видео дня

Встречу принимает главная арена чемпионата – Олимпийский стадион в Берлине. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Швейцария – Италия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШВЕЙЦАРИЯ – ИТАЛИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА ШВЕЙЦАРИЯ – ИТАЛИЯ

Фаворитами игры считаются итальянцы. Ставки на их победу в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 2,40. Ничья оценивается котировкой 2,90. А показатели на успех швейцарской сборной достигают уровня 3,30.

Поставить на то, что действующие чемпионы квалифицируются в четвертьфинал можно с индексом 1,66. Аналогичное событие на их соперников предлагаются с коэффициентом 2,15.

СУДЬИ НА ШВЕЙЦАРИЯ – ИТАЛИЯ

Обслуживать встречу в поле доверили бригаде арбитров из Польши, которую возглавляет Шимон Марчиняк. Помогать ему будут лайнсмены Томаш Листкевич и Адам Купсик. Роль четвертого рефери исполнит аргентинец Факундо Тельо.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Томаш Квятковски.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мурат Якин, главный тренер сборной Италии:

– Италия – более футбольная страна, поэтому мы рады позволить им взять на себя бремя фаворитов. У нас сплоченная команда, мы показали это в последние три матча. Мы полностью верим в себя и наши способности. Если будем играть с удовольствием, у нас будет шанс на победу.

Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии:

– Сейчас, по сути, начинается новый турнир, и я вижу, что меняется и выражение лиц моих игроков. У нас была очень сложная группа, и выход из нее, безусловно, снял определенный груз с плеч. Швейцарцы очень единый коллектив. Они играют плотно, и становится сложно найти свободное пространство между их построениями. Также они активно прессингуют. Если действовать недостаточно мудро, то будет сложно конструктивно идти в атаку.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Стергиу, Джака, Фройлер, Эбишер – Ндой, Эмболо, Варгас.

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан – Барелла, Фаджоли, Кристанте – Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

У команд богатейшая история встречи – они сыграли 61 матч. Швейцарцы выигрывали всего восемь раз, итальянцы – 29. На первенстве континента-2020 "скуадра адзурра" разбила соперника 3:0 на групповом этапе. После этого команды обменялись ничьими в отборе к ЧМ-2020 – 0:0 в Базеле и 1:1 в Риме.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер аналитической компании Opta перед стартом плей-офф Евро-2024 назвал главных фаворитов турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!