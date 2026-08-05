"Шизофрения". Случившееся после игры Путиным в футбол вызвало истерику у россиян

Мяч, которым Путин сыграл в футбол с ведущими церемонии в Красноярске, решили отправить в музей "Движения первых". По словам заместителя руководителя департамента реализации конкурса Александры Дрозжачих, экспонат сохранят "как память об этой легендарной встрече".

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Конкурс "Большая перемена" позиционируется как крупнейший российский проект для детей и подростков. Во время финальной церемонии 3 августа Путин, выйдя на сцену, обменялся двумя футбольными пасами с юными соведущими мероприятия.

После публикации новости в комментариях российских болельщиков появилось большое количество ироничных и критических сообщений. Один из пользователей охарактеризовал ситуацию словом "Шизофрения", другой написал: "Этого мало! Необходимо провести реликвию крестным ходом по всей необъятной!".

Также пользователи высмеивали сам факт музейной ценности мяча. В комментариях появились реплики: "Ждём полноценную статью "Мяч, которым Путин обменялся пасами с ведущим конкурса, где он сейчас?"" и "На Матч ТВ нужно придумать передачу про этот мяч".

Некоторые болельщики напрямую говорили о культе личности. Один из комментаторов написал: "Все по классике - культ личности", другой отметил: "А ведь находятся личности, которые на полном серьёзе уверяют, что в РФ нет культа личности".

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