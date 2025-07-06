Обыграл шестерых! Гол-шедевр от Месси собрал за несколько часов 2.8 млн просмотров в соцсетях. Видео

В матче регулярного сезона чемпионата США по футболу (MLS) "Интер Майами" разгромил "Монреаль" на выезде со счётом 4:1. Игра прошла на стадионе "Сапуто", а главной звездой встречи стал Лионель Месси, оформивший дубль и отдавший голевую передачу.

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Особенно запомнился второй гол 38-летнего аргентинца, который стал настоящим шедевром. На 62-й минуте Лео получил мяч от Луиса Суареса в районе центрального круга, протянул его через всё поле, обыграв по пути шестерых соперников, и пробил точно в угол ворот своей фирменной левой ногой.

Видео с этим моментом менее чем за 10 часов собрало 2,8 миллиона просмотров в соцсети X.

Суарес также внёс весомый вклад в победу — на его счету два результативных паса. "Интер Майами" после этой победы с 32 очками занимает шестое место и продолжает борьбу за лидерство в Восточной конференции. От первого места клуб отделяет 10 пунктов.

С момента перехода в "Интер Майами" в 2023 году Лионель Месси провёл за клуб 64 матчей во всех турнирах, забив 52 гола и отдав 25 результативных передач. В текущем сезоне MLS на его счету уже 18 мячей и 7 ассистов в 25 играх.

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