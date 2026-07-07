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"Шахтер" должен выбрать "Стэмфорд Бридж" для Лиги чемпионов. Почему англичанам это нужно больше, чем нам

Артём Россинский
Спорт Oboz
4 минуты
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Одна из самых известных арен мира может стать домашней для горняков
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Донецкий "Шахтер" начал поиски номинально домашнего стадиона для выступлений в Лиге чемпионов. Команде предстоит как минимум 4 матча на международной арене – и среди вариантов фигурирует даже легендарный "Стэмфорд Бридж"! OBOZ.UA рассказывает, почему стоит ехать именно туда и почему это нужно самим англичанам.

Пора бежать из Польши?

Отказ от Польши как места проведения домашних матчей – правильный шаг. Во-первых, осложнилась политическая ситуация. Во-вторых, местная публика уже избалована и не оказывает адекватной поддержки. "Шахтер" хорошо принимали в Германии, а вот на Городском стадионе в Кракове зрители начали заполнять трибуны только после группового этапа. Понятно, что Лигу конференций нельзя сравнивать с Лигой чемпионов, и статус турнира играет свою роль, но если честно – когда в последний раз в Польше на стабильном уровне проводились матчи высшего уровня? Да и с полем были проблемы, которые совсем не собирались решать. Поэтому переезд на новую арену выглядит логичным и закономерным. Вот только где будет лучше?

Прошлый еврокубковый сезон горняки завершили именно в Англии.

Две страны на выбор

На днях появилось интервью главного тренера горняков Арды Турана. За несколько месяцев до матчей ЛЧ "Шахтер" должен выбрать новую арену для как минимум 4 матчей элитного турнира. Клуб рассматривает четыре варианта места их проведения – сразу три в Лондоне и ещё один в Германии. Известно, что это стадионы Западного Лондона, принадлежащие клубам "Брентфорд", "Фулхэм" и "Челси". Четвертым вариантом рассматривается хорошо знакомая арена "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

Смотрим, где сможем оказать большее давление на соперника и привлечь больше наших болельщиков. Например, если нам достанется «Реал», мы не хотим, чтобы трибуны были заполнены преимущественно фанатами мадридцев. Откровенно говоря, мы находимся в непростых условиях. Но клуб делает всё возможное, чтобы максимально их улучшить. В этом плане они работают невероятно
- Арда Туран, главный тренер донецкого «Шахтера»

Проблему переездов объяснил и сам Туран. Он говорит, что вынужденная дорожная логистика сильно измотала игроков и команду в течение сезона 25/26. Поэтому автобус пойдет на реконструкцию, чтобы сиденья можно было полностью раскладывать как кровати. Так у футболистов и тренерского штаба появится возможность полноценно восстанавливаться в дороге. Тренер подчеркнул, что чемпионский сезон с ночными переездами по узким дорогам больше не входит в планы, если "Шахтер" хочет достигать высоких результатов везде, где будет играть. Если не удастся обновить клубный транспорт, то будут искать автобус со спальными местами для покупки.

«Шахтёры» возвращаются в Лигу чемпионов через 2 года.

"Шахтёр" вместо "Челси"?

Результаты "синих" в прошлом сезоне позволяют предположить, что сами фанаты "Челси" хотят, чтобы "Шахтер" выбрал именно их стадион. Аристократы финишировали на 10-м месте в АПЛ, у них не будет даже Лиги конференций. Поэтому большому стадиону катастрофически нужен большой футбол, и обеспечить его может именно чемпион Украины. Выбор "Стэмфорд Бридж" в качестве домашней арены в таких условиях минимизирует необходимость популяризировать украинский клуб среди болельщиков "Челси". Новая схема выбора соперников позволит привезти несколько элитных команд в Англию. Если это будут главные футбольные соперники лондонцев – поддержка местных болельщиков нам обеспечена.

Такое количество лондонских стадионов в списке указывает на то, что горняки уделяют особое внимание Лондону как домашней арене для Лиги чемпионов. И кажется, что именно домашняя арена "Челси" станет идеальным вариантом для украинцев. 40-тысячный "Стэмфорд Бридж" по инфраструктуре значительно превосходит своих лондонских соперников. Арена обладает престижем, историей, да и какие там виды! Ну и какая красивая личная история – "Шахтер" для Мудрика является бывшим клубом. Какая-то часть болельщиков "Челси" точно захочет посмотреть на команду, которая почти вышла в финал Лиги кубков и воспитала одного из их игроков. Украинская диаспора найдёт поводы, чтобы затащить соседей на стадион.

Последний раз в Англии «Шахтер» играл против «Арсенала» два года назад.

В Англии будет много матчей Лиги чемпионов. Но "Шахтёр" там всё равно нужен

Как бы ни казалось, что для Англии ЛЧ уже хватит – это не так. "Шахтер", если выберет Лондон, станет шестой командой для элиты на островах, однако лишь второй для этого города. "Челси" не участвует ни в одном из еврокубков, есть только "Арсенал". Представить, что аристократы будут сознательно болеть за прямого конкурента, нереально. "Брентфорд" и "Фулхэм" тоже не участвуют в международных турнирах, поскольку в таблице оказались соседями "Челси". Географически все они находятся условно рядом со "Стэмфорд Бридж", однако это будет выгодно только для кошелька. Их стадионы меньше (17 и 26 тысяч соответственно), поэтому следует смотреть в сторону легендарной синей арены.

Почему "Шахтёр" уже в ЛЧ и кто будет соперником?

Чемпиону УПЛ повезло: стечение обстоятельств и Путь чемпионов во второй раз подарили нам путевку в групповой этап Лиги чемпионов. На сегодняшний день известны уже 32 его участника, ещё 4 определятся после плей-офф. Там есть 5 английских клубов, и с каким-то из них точно придется встретиться. В 2024 году это был "Арсенал", проиграли 1:0, в этом году выбор из первой же корзины жеребьевки будет шире. Напомним, что горняки проведут 4 матча номинально дома и 4 на выезде. Всех соперников мы узнаем 27 августа, а сам групповой этап Лиги чемпионов стартует 8 сентября.

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