"Шахтер" должен выбрать "Стэмфорд Бридж" для Лиги чемпионов. Почему англичанам это нужно больше, чем нам

Донецкий "Шахтер" начал поиски номинально домашнего стадиона для выступлений в Лиге чемпионов. Команде предстоит как минимум 4 матча на международной арене – и среди вариантов фигурирует даже легендарный "Стэмфорд Бридж"! OBOZ.UA рассказывает, почему стоит ехать именно туда и почему это нужно самим англичанам.

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Пора бежать из Польши?

Отказ от Польши как места проведения домашних матчей – правильный шаг. Во-первых, осложнилась политическая ситуация. Во-вторых, местная публика уже избалована и не оказывает адекватной поддержки. "Шахтер" хорошо принимали в Германии, а вот на Городском стадионе в Кракове зрители начали заполнять трибуны только после группового этапа. Понятно, что Лигу конференций нельзя сравнивать с Лигой чемпионов, и статус турнира играет свою роль, но если честно – когда в последний раз в Польше на стабильном уровне проводились матчи высшего уровня? Да и с полем были проблемы, которые совсем не собирались решать. Поэтому переезд на новую арену выглядит логичным и закономерным. Вот только где будет лучше?

Две страны на выбор

На днях появилось интервью главного тренера горняков Арды Турана. За несколько месяцев до матчей ЛЧ "Шахтер" должен выбрать новую арену для как минимум 4 матчей элитного турнира. Клуб рассматривает четыре варианта места их проведения – сразу три в Лондоне и ещё один в Германии. Известно, что это стадионы Западного Лондона, принадлежащие клубам "Брентфорд", "Фулхэм" и "Челси". Четвертым вариантом рассматривается хорошо знакомая арена "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

Смотрим, где сможем оказать большее давление на соперника и привлечь больше наших болельщиков. Например, если нам достанется «Реал», мы не хотим, чтобы трибуны были заполнены преимущественно фанатами мадридцев. Откровенно говоря, мы находимся в непростых условиях. Но клуб делает всё возможное, чтобы максимально их улучшить. В этом плане они работают невероятно - Арда Туран, главный тренер донецкого «Шахтера»

Проблему переездов объяснил и сам Туран. Он говорит, что вынужденная дорожная логистика сильно измотала игроков и команду в течение сезона 25/26. Поэтому автобус пойдет на реконструкцию, чтобы сиденья можно было полностью раскладывать как кровати. Так у футболистов и тренерского штаба появится возможность полноценно восстанавливаться в дороге. Тренер подчеркнул, что чемпионский сезон с ночными переездами по узким дорогам больше не входит в планы, если "Шахтер" хочет достигать высоких результатов везде, где будет играть. Если не удастся обновить клубный транспорт, то будут искать автобус со спальными местами для покупки.

"Шахтёр" вместо "Челси"?

Результаты "синих" в прошлом сезоне позволяют предположить, что сами фанаты "Челси" хотят, чтобы "Шахтер" выбрал именно их стадион. Аристократы финишировали на 10-м месте в АПЛ, у них не будет даже Лиги конференций. Поэтому большому стадиону катастрофически нужен большой футбол, и обеспечить его может именно чемпион Украины. Выбор "Стэмфорд Бридж" в качестве домашней арены в таких условиях минимизирует необходимость популяризировать украинский клуб среди болельщиков "Челси". Новая схема выбора соперников позволит привезти несколько элитных команд в Англию. Если это будут главные футбольные соперники лондонцев – поддержка местных болельщиков нам обеспечена.

Такое количество лондонских стадионов в списке указывает на то, что горняки уделяют особое внимание Лондону как домашней арене для Лиги чемпионов. И кажется, что именно домашняя арена "Челси" станет идеальным вариантом для украинцев. 40-тысячный "Стэмфорд Бридж" по инфраструктуре значительно превосходит своих лондонских соперников. Арена обладает престижем, историей, да и какие там виды! Ну и какая красивая личная история – "Шахтер" для Мудрика является бывшим клубом. Какая-то часть болельщиков "Челси" точно захочет посмотреть на команду, которая почти вышла в финал Лиги кубков и воспитала одного из их игроков. Украинская диаспора найдёт поводы, чтобы затащить соседей на стадион.

В Англии будет много матчей Лиги чемпионов. Но "Шахтёр" там всё равно нужен

Как бы ни казалось, что для Англии ЛЧ уже хватит – это не так. "Шахтер", если выберет Лондон, станет шестой командой для элиты на островах, однако лишь второй для этого города. "Челси" не участвует ни в одном из еврокубков, есть только "Арсенал". Представить, что аристократы будут сознательно болеть за прямого конкурента, нереально. "Брентфорд" и "Фулхэм" тоже не участвуют в международных турнирах, поскольку в таблице оказались соседями "Челси". Географически все они находятся условно рядом со "Стэмфорд Бридж", однако это будет выгодно только для кошелька. Их стадионы меньше (17 и 26 тысяч соответственно), поэтому следует смотреть в сторону легендарной синей арены.

Почему "Шахтёр" уже в ЛЧ и кто будет соперником?

Чемпиону УПЛ повезло: стечение обстоятельств и Путь чемпионов во второй раз подарили нам путевку в групповой этап Лиги чемпионов. На сегодняшний день известны уже 32 его участника, ещё 4 определятся после плей-офф. Там есть 5 английских клубов, и с каким-то из них точно придется встретиться. В 2024 году это был "Арсенал", проиграли 1:0, в этом году выбор из первой же корзины жеребьевки будет шире. Напомним, что горняки проведут 4 матча номинально дома и 4 на выезде. Всех соперников мы узнаем 27 августа, а сам групповой этап Лиги чемпионов стартует 8 сентября.