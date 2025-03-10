'Шахтер' купил нового бразильца за 16 млн евро

19-летний полузащитник молодежной сборной Бразилии Алиссон Сантана стал футболистом донецкого "Шахтера". Воспитанник академии "Атлетико Минейро" подписал контракт с украинским клубом до 2030 года, а его трансфер обошелся "горнякам" в 16 миллионов евро.

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О переходе Сантаны сообщает официальный сайт "Шахтера". В августе 2022 года он подписал первый профессиональный контракт с "Атлетико Минейро", а в июле 2023 года дебютировал в первой команде.

В общей сложности провел за основной состав "гало" 42 матча (24 в чемпионате Бразилии, шесть в Копа Либертадорес, четыре в Кубке Бразилии, восемь в чемпионате Минейро), забил три мяча. Чемпион штата Минас-Жерайс (2024).

С января 2025 года выступает за сборную Бразилии U20 (восемь матчей, один гол), в составе которой стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки – 2025 (U20).

Сумму трансфер раскрыл известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По его данным, бразильцам удалось поднять стоимость игрока с 14,5 млн до 16.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля донецкий "Шахтер" заплатил 17 миллионов евро за нападающего Кауана Элиаса.

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