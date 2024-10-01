'Шахтер' – 'Аталанта': все подробности матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 2 октября, проведет второй матч обновленной Лиги чемпионов, в которой команды теперь не разбиты на группы, а проводят восемь встреч с разными соперниками. Подопечные тренера Марино Пушича вновь сыграют с представителем итальянской Серии А – бергамской "Аталантой".

Видео дня

Поединок принимает стадион "АуфШальке" в немецком Гельзенкирхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Аталанта". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "АТАЛАНТА"

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТЕР" – "АТАЛАНТА"

Явными фаворитами встречи считаются номинальные гости. Ставки на победу итальянских футболистов принимаются с коэффициентом 1,70. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 4,80.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "АТАЛАНТА"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Португалии, которую возглавляет авторитетный Жоау Пиньейру. Помогать ему будут лайнсмены Бруну Алвеш Жезуш и Лусиану Майя. Роль четвертого рефери исполнит Жоау Гонсалвеш.

Также на поединке будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Тьягу Мартинш.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко, Крыськив, Судаков – Зубков, Траоре, Невертон

"Аталанта": Карнесекки – Джимшити, Коссуну, Колашинац – Белланова, де Роон, Эдерсон, Руджери – Лукман, де Кетеларе – Ретеги

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команде играли друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов 2019/2020. Тогда соперники обменялись гостевыми победами – 1:2 в Милане и 0:3 в Харькове.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "Шахтер" сыграл вничью с итальянской "Болонье". Поединок на "Стадио Ренато Далл'Ара" завершился со счетом 0:0.

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