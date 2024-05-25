Сенсация в последнем туре! Определились все участники турниров УЕФА от Украины. Итоговая таблица УПЛ

В субботу, 25 мая, состоялись заключительные поединки последнего, 30-го тура, чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. По результатам этих матчей сформировалась итоговая таблица УПЛ сезона 2023/24.

Грандиозная сенсация случилась на центральном стадионе Житомира, где местное "Полесье" со счетом 2:0 победило чемпиона Украины донецкий "Шахтер" и впервые в своей истории гарантировало себе участие в Лиге конференций УЕФА (второй квалификационный раунд).

Еще двумя участниками турниров от УЕФА стали "Днепр-1" (второй квалификационный раунд Лиги Конференций) и "Кривбасс" (третий квалификационный раунд Лиги Европы или раунд плей-офф ЛЕ (возможна гарантия группы ЛК)

До этого в Лигу чемпионов вышло "Динамо", заняв второе место. Киевляне буду играть во втором квалификационном раунде.

Донецкий "Шахтер" также начнет свой путь в еврокубках минимум с плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Чтобы стартовать в новом сезоне с группового этапа, необходимо, чтобы финал текущей ЛЧ выиграл мадридский "Реал".

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