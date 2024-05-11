Матч 'Шахтер' – 'Динамо' закончился массовой потасовкой. Видео

Футболисты донецкого "Шахтера" спровоцировали массовую потасовку в матче 28-го тура УПЛ против киевского "Динамо". Инцидент случился сразу после финального свистка, который зафиксировал победу "горняков" и досрочное чемпионство.

После окончания игры нервы у некоторых футболистов "оранжево-черных" не выдержали. Эгиналду решил толкнуть игрока "Динамо", после чего на поле началась массовая потасовка. По ее итогам рефери дал бразильскому легионеру "горняков" прямую красную карточку.

Как сообщал OBOZ.UA, на "Арене Львов" "Шахтер" победил "Динамо" и в 15-й раз в своей истории стал чемпионом Украины.

Единственный гол в игре с пенальти забил Георгий Судаков.

Донецкий "Шахтер" у себя в соцсетях опубликовал фотографию из раздевалки, на котором счастливые футболисты празднуют успех.

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