Сенсация года. Российская теннисистка-чемпионка вела 7:6, 5:0, но проиграла 452‑й ракетке мира

14-я ракетка России Татьяна Прозорова (№154 WTA) не смогла выиграть матч второго круга на Челленджера в Италии, сенсационно уступив итальянке Далиле Спитери, которая занимает 452-е место в рейтинге WTA. 21-летняя москвичка, в карьере которой 7 чемпионских титулов турниров ITF, в Риме вела 7:6, 5:0 и имела три матчбола, но упустила победу.

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В первом сете Прозорова выиграла тай-брейк со счётом 7:5, отыграв два брейка и переломив ход партии. Во втором она стремительно ушла вперёд — 5:0, дважды взяв подачу соперницы. На своей подаче при 5:1 россиянка имела три матчбола, но не реализовала ни один. Это стало поворотным моментом: Спитери выиграла семь геймов подряд и шокировала соперницу — 7:5.

В решающем сете россиянка быстро отдала три подачи подряд и оказалась в роли догоняющей. Спитери уверенно довела партию до победы — 6:2, оформив один из самых неожиданных камбэков сезона. Вся встреча длилась 2 часа 52 минуты.

В сети этот успех итальянки произвел настоящий фурор. Многие болельщики успели окрестить матч "сенсацией года".

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