Сенсационный поворот: СМИ назвали команду, где может оказаться Мудрик после ухода из 'Челси'

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик уже в летнее трансферное окно может покинуть лондонский "Челси", ряды которого он пополнил в январе 2023 года. Наш соотечественник после феерического дебюта в игре с "Ливерпулем" забил лишь четыре гола в 43 матчах и пока не убедил руководство "аристократов" и главного тренер Маурисио Почеттино.

По данным авторитетного портала Goal.com, лондонский клуб готов расстаться с Мудриком, несмотря на отказ отдать его в аренду мюнхенской "Баварии" нынешней зимой. При этом "синие" намерены вернуть львиную долю из 70 миллионов евро (+30 бонусами), потраченных на трансфер украинца, что усложнит его потенциальный переход.

Удивительно, что среди основных претендентов на нашего футболиста называется лондонский "Арсенал", в который и должен был перейти Мудрик из донецкого "Шахтера". Кроме столичного клуба, где выступает Александр Зинченко, интерес к Михаилу проявляет самый титулованный клуб Италии – туринский "Ювентус".

Стоит отметить, что фанаты "канониров" жестко отреагировали на решение украинца подписать контракт не с их командой, а с "Челси". Они оскорбляли Мудрика, чем шокировали футболиста.

В то же время, как информирует TEAMtalk, молодой вингер "Челси" не собирается отказываться от цели стать основным игроком команды Почеттино.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков забил шестой гол в сезоне чемпионата Испании и принес "Жироне" первую за месяц победу.