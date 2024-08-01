Сенсационная вице-чемпионка Олимпиады-2024 снялась в нестандартной фотосессии, собрав 18 млн просмотров за сутки

Снимки итальянской гимнастки Джорджии Виллы с пармезаном покорили интернет. Фотосессия, которую многие посчитали генерацией искусственного интеллекта, завирусилась в соцсетях, собрав за сутки порядка 18 млн просмотров.

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21-летняя уроженка Бергамо вместе с партнершами накануне сенсационно выиграла "серебро" Парижа-2024 в командном многоборье. Эта медаль стала первой для Италии в спортивной гимнастике на Олимпиадах за 94 года.

Оказалось, что производитель сыров Parmigiano Reggiano является спонсором олимпийской гимнастки. В качестве рекламной кампании Джорджия снялась с их продукцией для продвижения бренда.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим насладиться нестандартной фотосессией титулованной спортсменки.

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