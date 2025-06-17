Селезнев впервые прокомментировал скандал из-за русского языка. Видео

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнёв прокомментировал ситуацию вокруг языкового скандала, в который его "втянули неизвестные ему люди". 15 июня игрок медиафутбольного клуба Odesa Football Media Team 16-летний блогер Renepro (Ренат Попружный) потребовал от 39-летнего уроженца Макеевки перед выходом на поле не говорить на русском языке.

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Селезнёв напомнил, что родился, вырос, получил образование и построил карьеру на украинском Донбассе. Он подчеркнул, что всю жизнь посвятил развитию украинского футбола не только в стране, но и за её пределами.

"На сегодняшний день я учу украинский язык и стараюсь свободно на нем разговаривать. За время войны я приложил все усилия для того, чтобы Украина была сильной, свободной и независимой", – заявил Евгений у себя в Instagram.

Он также заявил, что не хочет становиться частью языковых конфликтов и не позволит использовать своё имя в сомнительных для страны ситуациях.

Футболист добавил, что верит в украинское будущее Донбасса и надеется вернуться в родную Макеевку хотя бы для того, чтобы посетить могилу отца — шахтёра, награждённого тремя орденами шахтёрской славы.

"Все мои истории в Instagram и средствах массовой информации говорят о том, что я гражданин Украины, поддерживающих своих героев, бойцов и людей", – подытожил футболист.

Напомним, что после скандала Odesa Football Media Team объявил о том, что 16-летний блогер Ренат Попружный покидает команду.

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