Сборную Россию допустили к международным турнирам. Стала известна федерация, которая отменила санкции

Международная федерация баскетбола (FIBA) разрешила участие молодежных команд РФ и Беларуси в отдельных турнирах 3х3 после ранее действовавших ограничений, сообщает ТАСС. Решение принято на фоне рекомендаций МОК, при этом остальные санкции остаются в силе.

FIBA сняла ограничения с российских и белорусских сборных в категории U21 по баскетболу 3х3 и допустила их к Юношеской лиге наций. В организации уточнили, что речь идет об "исключительном разрешении" на регистрацию команд в конференциях турнира, матчи которого запланированы в Китае и Малайзии.

При этом действующий статус для других соревнований сохранен. В FIBA отметили, что Центральный совет утвердил сохранение ограничений для всех остальных турниров, включая юношеский чемпионат Европы 2026 года, до следующего заседания исполкома, которое пройдет в сентябре 2026 года.

В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. Рекомендация распространяется на индивидуальные и командные виды спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, российская женская сборная по водному поло первой среди национальных команд вернулась к выступлениям с официальной символикой на международном уровне. На турнире под эгидой World Aquatics прозвучал гимн РФ и был поднят национальный флаг перед матчем.

