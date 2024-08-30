Футбольный сезон-2024 в разгаре. Позади чемпионат Европы с участием 24 сборных, проходил он в Германии, Олимпийский турнир, в котором выступали сборные шестнадцати стран, принимала Франция, также определились чемпионы Европы в финальных турнирах U17 и U19.

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Но футбольная жизнь в Европе продолжается. Стартовали национальные чемпионаты, всегда повышенный интерес вызывают матчи еврокубковых турниров – Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций. Ещё один представительный турнир европейских национальных сборных начнётся 7 сентября – это четвёртый по счету чемпионат Лиги Наций УЕФА 2024/2025 с участием 55 команд.

Напомню победителей предыдущих трёх чемпионатов – трофей выигрывали сборные Португалии, Франции и Испании. В турнире команды разделены на четыре Лиги, по 16 сборных в Лиге А, Лиге В и Лиге С, а также семь в Лиге D. Участники первых трёх Лиг распределены по четыре сборные в каждой из четырёх групп. В Лиге А среди главных претендентов на трофей – сборные Италии, Франции, Германии, Испании.

Первый матч со сборной Албании

Сборная Украины выступает в Лиге В, её соперники по группе – команды Чехии, Албании и Грузии. Они также, как и мы, являлись участниками финального турнира Евро-2024. Стартовый матч в группе команда Сергея Реброва проведёт с албанцами 7 сентября в Праге, 10-го в гостях с командой Чехии, 11 октября сыграет с Грузией в Познани, а 14-го во Вроцлаве мы принимаем сборную Чехии. Две заключительные игры, гостевые, со сборными Грузии и Албании. Победители четырёх групп Лиги В получают прямые путёвки в высший дивизион – Лигу А.

Напомним, что в третьем чемпионате Лиги Наций наша команда выступала в Лиге В, в шести матчах набрала 11 очков и заняла второе место – на два очка сборную Украины обошла команда Шотландии. Теперь её соперниками в группе Лиги А будут сборные Португалии, Хорватии и Польши. Команда Украины в сезоне-2020/2021 выступала уже в элите Лиги Наций УЕФА, теперь задача – вновь вернуться в число 16-ти сильнейших сборных Старого Света.

Старые знакомые

Со всеми тремя соперниками по нашей группе мы встречались ранее, и не один раз.

С командой Албании наша команда встречалась шесть раз. В пяти матчах мы побеждали, один завершился вничью. Со сборной Грузии наша команда провела девять матчей, и статистика также в нашу пользу – шесть побед и три ничьи. К слову, в матчах отбора на Евро-2008 были зафиксированы ничья 1:1 и наша победа 3:2. Пять раз встречались между собой сборные Украины и Чехии – две наших победы, две ничьи и одно поражение. К слову, Чехия является участником семи чемпионатов Европы и серебряным призёром Евро-1996.

Впереди у сборной Украины шесть официальных матчей с этими соперниками. Пожелаем ей успехов, удачи и повышения в классе.