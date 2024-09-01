'Динамо' добыло третью победу подряд в УПЛ. Видео

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Киевское "Динамо" в 5-м туре Премьер-лиги Украины обыграло ЛНЗ из Черкасс. Матч на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 1:0.

Обе команды с первых минут демонстрировали равную игру. Скромный ЛНЗ абсолютно не стеснялся своего именитого соперника, раз за разом организовывая вылазки к воротам Бущана. Атаки шли на встречных курсах и одна из них на 23-й минуте завершилась нарушением черкасчан в своей штрафной. Андрей Ярмоленко четко реализовал 11-метровый.

Спустя 3 минуты капитан "Динамо" удвоил преимущество, однако после проверки VAR Александр Шандор отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

Постепенно преимущество хозяев становилось все более четким. Команда из Черкасс большими силами отошла в оборону, лишь изредка "огрызаясь" контрвыпадами.

Во втором тайме подопечные Шовковского уверенно контролировали ход встречи, особо не напрягаясь в нападении. ЛНЗ имел несколько полумоментов, но за 90 минут так ни разу в створ ворот Бущана и не попал.

Эта победа вывела "бело-синих" с 9 очками на четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Следующую встречу вице-чемпионы Украины проведут 14 сентября против "Зари".

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