Сборная Украины по футбол с разгромной победы стартовала в отборе на чемпионат Европы U-19. Видео

Юношеская сборная Украины (U-19) уверенно начала отборочный этап чемпионата Европы-2026. В стартовом матче группы 5 команда Дмитрия Михайленко обыграла сверстников из Албании со счетом 3:0.

С первых минут украинцы захватили инициативу и могли открывать счет уже на 9-й минуте, когда Богданов пробил головой, но вратарь хозяев спас. Преимущество "сине-желтых" воплотилось в гол на 34-й минуте: после вбрасывания Решетникова и скидки Богданова точный удар нанес Редушко.

Во втором тайме албанцы попытались отыграться, однако украинцы надежно оборонялись и продолжили наращивать преимущество. На 74-й минуте Попов сделал счет 2:0 после комбинации с участием Малова и Богданова.

А под занавес встречи Каменский завершил быструю атаку, оформив окончательные 3:0.

В другом матче группы Словакия с тем же счетом победила Черногорию, поэтому после первого тура Украина и Словакия делят лидерство.

Следующий матч украинцы проведут 15 ноября против сборной Черногории (начало в 13:00 по Киеву).

Евро-2026 (U-19). Квалификация. Группа 5

Албания U-19 — Украина U-19 — 0:3 (0:1) Г

олы: Редушко (34), Попов (74), Каменский (88).

Турнирная таблица (после 1 тура):

Украина — 3 очка (разница 3–0) Словакия — 3 (3–0) Албания — 0 (0–3) Черногория — 0 (0–3).

