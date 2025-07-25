Сборная Украины по баскетболу во второй раз обыграли Нидерланды в товарищеском матче перед стартом отбора ЧМ

Национальная мужская сборная Украины в Риге выиграла второй контрольный матч против Нидерландов в рамках подготовки к августовским матчам пре-квалификации чемпионата мира-2027.

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Накануне подопечные Айнарса Багатскиса одержали победу 90:86, проиграв первую половину, но перехватив инициативу после большого перерыва.

В этот раз Украина с первых минут контролировала ход игры, ведя после стартовых пяти минут 13:10 и выиграв первые три четверти. В целом матч был близким, но украинцы удержали победу – 85:81.

10 и более очков в составе сборной Украины набрали пять игроков, а самыми результативными стали Андрей Войналович и Владимир Конев – по 12 баллов.

Отметим неплохое движение мяча нашими игроками – всего 28 ассистов, причем хотя бы 1 пас отдали сразу 10 игроков, а лучшим с 7 передачами стал Александр Ковляр, который также набрал 10 очков.

Контрольный матч. Рига

Украина – Нидерланды – 85:81 (24:21, 22:20, 17:16, 22:24)

Сборная Украины дальше продолжит подготовку в Риге, а 30 июля запланирован вылет в Хорватию, где запланированы спарринг с местной сборной и выставочный матч против команды Kuntic Academy, в составе которой будут играть такие игроки, как Никола Калинич, Лука Митрович из "Црвены звезды" и другие баскетболисты, которые готовятся к новому сезону.

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