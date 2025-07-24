Сборная Украины по баскетболу обыграла Нидерланды в первом контрольном матче

Национальная мужская сборная Украины по баскетболу сыграла первый контрольный матч против Нидерландов в рамках подготовки к августовским матчам преквалификации чемпионата мира-2027.

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В Риге подопечные Айнарса Багатскиса одержали победу 90:86. Нидерланды лучше начали матч, выиграли первую четверть 23:14 и вели после половины игры +12, но в третьей десятиминутке украинцы перехватили инициативу и завершили в свою пользу третью и четвертую четверти.

В этой игре тренерский штаб задействовал 12 игроков без молодых Сушкина, Сипала и Семерича. Самыми результативными стали Иссуф Санон с 16 очками, Илья Тыртышник с 15 баллами и Вячеслав Кравцов и Александр Ковляр, которые набрали по 13 очков. Отметим также Артема Ковалева, который к 9 очкам добавил 9 подборов.

Завтра, 25 июля, сборные Украины и Нидерландов проведут еще одну контрольную игру.

Контрольный матч. Рига

Украина – Нидерланды 90:86 (14:23, 23:26, 31:23, 22:14)