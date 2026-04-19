Сборная Украины отказалась выступать на Кубке мира по боксу в Бразилии

Сборная Украины по боксу пропустит стартовый этап серии Кубка мира 2026 года, который пройдет в Бразилии. Турнир станет самым массовым в истории соревнований и соберет представителей десятков стран.

Соревнования запланированы на 20–26 апреля в городе Фос-ду-Игуасу на арене Rafain Palace Hotel & Convention. В них примут участие около 400 боксеров из почти 50 национальных федераций, которые разыграют награды в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Этап в Бразилии откроет серию World Boxing Cup 2026, в которую также входят турнир в Китае в июне и финал в Узбекистане в конце ноября. Участники набирают рейтинговые очки, влияющие на посев и отбор в решающую стадию сезона.

При этом ранее, 19 марта, к организации World Boxing присоединились Беларусь и Россия, однако их представители на турнире в Бразилии заявлены не были.

На финальном этапе Кубка мира 2025 года в Индии сборная Украины завоевала шесть бронзовых наград. Команда заняла 11-е место в общем зачете среди 19 стран.

