Сборная Украины назвала состав на матч против команды Испании в квалификации на чемпионат мира по баскетболу

Уже в пятницу, 27 февраля, мужская сборная Украины по баскетболу сыграет первый матч игрового окна квалификации чемпионата мира-2027 против сборной Испании. Номинально домашняя игра состоится в Риге, Латвия на площадке Xiaomi Arena (Арена Рига) в 15:00(билеты здесь). Трансляцию матча смотрите вживую на Суспільне Спорт.

Накануне матча тренерский штаб сборной определился с составом на игру, в финальную заявку вошли 12 игроков:

Виталий Зотов – "Капфенберг" (Австрия)

Александр Ковляр – "Будучность" (Черногория)

Денис Лукашов – "Ригас Зелли" (Латвия)

Илья Тыртышник – "Basket Academy Catarzano" (Италия)

Михаил Бублик – "Киев-Баскет" (Украина)

Александр Липовый – "Рапид" (Румыния)

Иван Ткаченко – "Задар" (Хорватия)

Андрей Войналович – "Сабах" (Азербайджан)

Вячеслав Бобров – "Динамо" (Румыния)

Даниил Шелист – "Овьедо" (Испания)

Артем Пустовой – "Андорра" (Испания)

Дмитрий Скапинцев – "Хапоэль Иерусалим" (Израиль)

Вне заявки остались разыгрывающий Егор Сушкин и бигмен Даниил Сипало. В рамках второго игрового окна квалификации ЧМ-2027 сборная Украины свой второй матч также сыграет против испанцев. Игра состоится в городе Овьедо 2-го марта в 21:30.

Напомним, три лучшие команды группы выйдут во второй этап отбора, где сыграют с представителями квартета B (Черногория, Греция, Португалия, Румыния). При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, будут сохранены.