Самый украинский клуб чемпионата Турции "прогнулся" под Россию. Фотофакт

Турецкий "Трабзонспор", в составе которого выступают украинские футболисты Руслан Малиновский и Арсений Батагов, проведет товарищеский матч с российским "Зенитом". Игра запланирована на 15 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, начало в 17:00 по местному времени.

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О проведении встречи сообщил официальный аккаунт "Зенита". Матч пройдет в рамках Winline Суперсерии.

"Трабзонспор" является турецким клубом с наибольшим количеством украинских игроков в составе. Сейчас за команду также выступают украинский полузащитник Руслан Малиновский и защитник Арсений Батагов.

Малиновский присоединился к "Трабзонспору" летом 2026 года. Батагов восстанавливается после травмы колена и с марта не выходит на поле.

Напомним, что российские клубы отстранены от международных турниров после начала полномасштабного вторжения России в Украину, поэтому "Зенит" проводит международные встречи только в формате товарищеских матчей.

На момент публикации анонса "Трабзонспор" возглавляет новый главный тренер. Бывший наставник команды Фатих Текке, в прошлом выступавший за "Зенит", 1 сентября подал в отставку. По данным российского клуба, договоренность о матче после смены тренера не отменена.

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