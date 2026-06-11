Самый титулованный украинский хоккейный клуб-чемпион переезжает в Польшу

Действующий чемпион Украины по хоккею "Сокол" решил заявиться в зарубежный чемпионат и в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе Польши. При этом команда из Киева сыграет под названием польского клуба "Сянок", с которым был создан совместный проект.

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Самый титулованный хоккейный клуб Украины проведет сезон в польской Таурон-лиге. О таком решении объявили на пресс-конференции руководства "Сянока", где также была представлена новая структура управления клуба и его стратегические партнеры.

Еще весной руководитель киевлян Вячеслав Лецкан сообщал, что клуб рассматривает возможность выступления в одном из зарубежных чемпионатов. Среди вариантов тогда назывались Польша, Румыния и второй дивизион Словакии. В итоге выбор был сделан в пользу польского первенства.

По информации "Суспильне.Спорт", "Сокол" объединился с "Сяноком", который испытывал финансовые трудности и не смог найти нового инвестора внутри страны. Благодаря сотрудничеству с партнерами, связанными с украинским хоккеем, клуб сохранил место в чемпионате и получил новое руководство.

Президентом обновленного проекта стал Марек Пенйонжек. Должность спортивного директора занял Вячеслав Лецкан, а менеджером команды назначен Сергей Носенко. Сообщается, что бюджет клуба составит около одного миллиона евро.

Несмотря на то что команда будет выступать под названием "Сянок", значительную часть состава сформируют хоккеисты "Сокола". Главным тренером станет наставник киевского клуба и член тренерского штаба сборной Украины Олег Шафаренко.

При этом "Сокол" не отказывается от участия в национальном первенстве. Киевляне планируют параллельно выступать в чемпионате Украины и Континентальном кубке.

"Сокол" считается самым титулованным хоккейным клубом страны. Команда является 16-кратным чемпионом Украины и действующим обладателем национального титула. Среди исторических достижений клуба также "бронза" чемпионата СССР сезона-1984/85, выход в финал Кубка Шпенглера в 1986 году и победы в Восточно-европейской хоккейной лиге.

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