Самый странный отбор в истории: стало известно, как Украине попасть на Евро-2028 по футболу

Европейский футбольный союз (УЕФА) обязал хозяев будущего континентального первенства 2028 года участвовать в квалификации к турниру наравне со всеми. Команды Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии не получат автоматические путевки на чемпионат, однако две из них точно сыграют в финальной части соревнований.

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Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. Отмечается, что впервые в истории Евро с момента введения на нем группового этапа в отборе примут участие все 55 европейских сборных, в том числе сборная Украины. Они будут разбиты на 12 групп по четыре или пять команд.

В финальную часть чемпионата выйдут победители групп, а также восемь лучших участников, которые займут вторые места. При этом будут зарезервированы два места для хозяев турнира с лучшими результатами в отборе, которые не смогут выйти на чемпионат по спортивному принципу.

Если никто из квартета хозяев не выйдет на турнир по итогам квалификации, то оставшиеся два путевки разыграют восемь сборных – четыре худших из занявших вторые места в отборочных группах и четыре из рейтинга Лиги наций-2026/27. Если будет реализована одна хозяйская квота, то трех участников Евро-2028 определят 12 сборных. Если же четыре британские сборные отберутся на чемпионат по спортивному принципу, то четыре места на первенстве определят в четырех стыковых матчах.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) не рассчитывает на возвращение национальной команды в международные турниры на чемпионате Европы-2028.

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